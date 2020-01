Titelthema

Start in ein neues Jahrzehnt – Die Trends für 2020

Eins ist sicher: Mit klassischen Sparformen wird auch künftig keine vernünftige Rendite zu erwirtschaften sein. Es ist also höchste Zeit, sich auch einmal an den Aktienmärkten umzuschauen. Und damit Sie für das kommende Börsenjahr gut gerüstet sind, stellen wir Ihnen auf den Folgeseiten die wichtigsten Trends an den Kapitalmärkten vor. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und gute Anlageentscheidungen im Jahr 2020.

Aber auch in Deutschland könnte es im neuen Jahr zu Veränderungen kommen. Mit der Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans stehen nun zwei Groko-Kritiker an der Spitze der Sozialdemokraten, und so könnte es schon deutlich vor Oktober 2021 zu Bundestagswahlen kommen.

Auch bei der zweiten großen Baustelle, dem Brexit, wird es im neuen Jahr interessant. Denn trotz des ursprünglichen Termins am 29. März 2019 ist Großbritannien nach jetzigem Stand noch immer Mitglied der EU. Im nicht enden zu scheinenden Ringen um einen Kompromiss, der den Brexit in geordnete Bahnen führen soll, gab schließlich im Juni die damalige Premierministerin Theresa May auf und trat zurück. Ihr Nachfolger Boris Johnson konnte das Brexit-Chaos bisher auch nicht lösen. Doch nun hat Boris Johnson mit einem unerwartet klaren Sieg bei den Parlamentswahlen am 12. Dezember 2019 den Weg für einen EU-Austritt Großbritanniens Ende Januar geebnet. Mit einer klaren Mehrheit im Rücken wird es für Boris Johnson wohl kein Problem sein, den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag durch das Parlament zu bringen – zumal er nach dem Rauswurf vieler Brexit-Gegner aus der konservativen Fraktion kaum noch Widersacher in den eigenen Reihen hat. Großbritannien wird somit wahrscheinlich die EU Ende Januar 2020 geordnet verlassen.

Dass das Börsenjahr 2019 so erfolgreich werden wird, daran haben nach dem desaströsen Dezember 2018 wohl die wenigsten geglaubt. Doch DAX & Co haben geliefert. Der MDAX konnte sogar ein neues Allzeithoch markieren, genauso wie der Dow Jones. Dabei waren die Rahmenbedingungen auch 2019 nicht optimal, wenn doch besser: Der Handelsstreit zwischen den USA und China ist zwar noch weit von einer Lösung entfernt, aber immerhin gab es immer wieder Annäherungen zwischen den beiden Parteien. Vor allem Donald Trump zeigte sich zuletzt erstaunlich einsichtig, auch wenn das nichts zu heißen hat. Zu oft schon dachten viele Marktteilnehmer, eine Lösung im Handelsstreit sei gefunden, nur um kurze Zeit später festzustellen – nicht selten durch ein Twitter-Posting – dass man sich wohl doch zu früh gefreut hat.

20 Trends für 2020

Nach dem überraschend starken Börsenjahr 2019 erwarten wir für 2020 nur einen leichten DAX-Anstieg. Denn wir gehen davon aus, dass das für 2020 erwartete DAX-Gewinnwachstum enttäuschen wird, und ein weiterer nachhaltiger Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses für den DAX ist trotz der anhaltenden Suche nach Dividendenrenditen unwahrscheinlich. Denn angesichts einer wohl nur blutarmen Erholung der Konjunktur dürften die DAX-Gewinn- und Dividendenerwartungen weiter fallen, was gegen eine höhere Bewertung spricht. In unserem Szenario werden 20 Trends das Börsenjahr 2020 prägen.

Trend 5: Auch 2020 bleibt die Inflation weltweit niedrig In den USA liegt die Arbeitslosenquote auf einem 50-Jahres-Tief, und die Stundenlöhne wachsen so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. Dennoch erwarten wir auch für 2020 mit 2,2 Prozent eine anhaltend moderate Inflation in den USA, da beispielsweise die Preistransparenz durch das Internet die Preisentwicklung in Schach hält. Auch im Euroraum bleibt die Inflation trotz Niedrigzinsen mit 1,2 Prozent sehr niedrig. Dank der niedrigen Inflation werden 2020 die Notenbanken weltweit ihre expansive Geldpolitik fortsetzen.

Trend 7: Die US-Notenbank überrascht 2020 mit einer weiteren Leitzinssenkung Vor dem Hintergrund einer Arbeitslosenquote auf einem 50-Jahres-Tief und eines Lohnwachstums auf einem 10-Jahres-Hoch in den USA waren die drei Leitzinssenkungen der US-Notenbank eine der größten Überraschungen des Börsenjahres 2019. Für 2020 erwarten wir eine weitere Leitzinssenkung von 1,75 Prozent auf 1,50 Prozent, da sich die Inflation in den USA mit 2,2 Prozent auf einem überraschend niedrigen Niveau stabilisieren wird.

Trend 11: Das DAX-KGV bewegt sich 2020 seitwärts im Bereich von 14 Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den DAX für das Geschäftsjahr 2020 ist im Jahr 2019 dynamisch von 10 auf 14 gestiegen. Die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank treibt aus Mangel an Anlagealternativen die Investoren zunehmend in die Aktienanlage, was zu höheren Aktienbewertungen führt. Jedoch leiden auch mehr und mehr DAX-Unternehmen unter der trägen Wirtschaftsentwicklung, sodass für viele Unternehmen die Gewinn- und Dividendenerwartungen mittelfristig weiter fallen werden. Dieser recht trübe Wachstumsausblick spricht daher in unserem Szenario gegen einen weiteren Anstieg des DAX-KGV, sodass wir für die Bewertungskennzahl 2020 einen Seitwärtstrend im Bereich von 14 erwarten.

Trend 10: Das für 2020 erwartete DAX-Gewinnwachstum wird von derzeit 11 Prozent auf 2 Prozent fallen Wie so häufig in den vergangenen Jahren erwarten die Unternehmensanalysten zum Jahresbeginn im Durchschnitt ein zweistelliges Gewinnwachstum von 11 Prozent für das Geschäftsjahr 2020. Doch nach elf Jahren Wachstum der globalen Konjunktur ist ein zweistelliges Gewinnwachstum nicht mehr möglich, da vor allem die Kosten mittlerweile deutlich steigen. So lagen die Löhne in Deutschland im dritten Quartal 2019 4 Prozent höher als vor einem Jahr, was das größte Lohnwachstum seit zehn Jahren bedeutete. Wir prognostizieren daher, dass die DAX-Unternehmen ihre Gewinne im Geschäftsjahr 2020 nur leicht um 2 Prozent steigern können.

Trend 13: Der DAX wird sich 2020 zwischen 11.800 Punkten und 14.400 Punkten bewegen

Die Verabschiedung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China, eine leichte Erholung der konjunkturellen Frühindikatoren und die anhaltende Suche nach Dividendenaktien könnten den DAX in den ersten Monaten des Jahres 2020 noch weiter nach oben treiben. Doch ein trotz Handelsdeal nur leichtes Wirtschaftswachstum, insbesondere in China, und politische Risikofaktoren wie die US-Wahlen werden 2020 regelmäßig DAX-Konsolidierungen auslösen.

Trend 14: Investoren sollten 2020 Aktienpositionen aufstocken, wenn der VDAX auf 20 bis 25 steigt

Wir empfehlen Investoren, nur in nervösen Marktphasen mit einem VDAX zwischen 20 bis 25 Positionen im DAX auszubauen. Zudem sollten Investoren genau in diesen Phasen Investments in DAX-Zykliker aus den Sektoren Auto, Chemie und Industrie in Erwägung ziehen. Gleichzeitig sollten in diesen Phasen Positionen in defensiven DAX-Aktien aus den Sektoren Versorger und Versicherungen reduziert werden.

Trend 15: Investoren sollten 2020 Aktienpositionen abbauen, wenn der VDAX auf 12 bis 14 fällt

In einem Umfeld mit einer gelassenen Anlegerstimmung sollten Investoren dagegen Positionen im DAX abbauen. Zudem eignen sich diese Phasen, um Kursgewinne in zyklischen DAX-Aktien aus den Sektoren Auto, Chemie und Industrie teilweise zu sichern. Die durch Gewinnmitnahmen frei werdenden Mittel können stattdessen in »defensivere« Positionen wie DAX-Versorger oder DAX-Versicherungen investiert werden – bis der VDAX wieder auf über 20 steigt.

Trend 16: 18 DAX-Unternehmen heben 2020 ihre Dividende an

Obwohl viele DAX-Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019 einen Gewinnrückgang verkraften müssen, werden wahrscheinlich 18 DAX-Unternehmen ihre Dividende anheben. In Zeiten, in denen mehr und mehr Investoren nach attraktiven Dividendenaktien Ausschau halten, werden sich viele DAX-Unternehmen entschließen, ihre Ausschüttungsquote anzuheben. Damit fließt ein steigender Anteil der von den DAX-Unternehmen erwirtschafteten Gewinne per Dividende an die Aktionäre (siehe Tabelle 4).