Sentiment-Warnsignale

Hilfreich für die Früherkennung einer möglichen Korrektur oder Trendwende an den Aktienmärkten sind daneben auch diverse Sentimentindikatoren. Gemäß dem sogenannten Prinzip der Contrary Opinion liegt die Mehrheit der Marktteilnehmer an Extrempunkten mit ihrer Markteinschätzung häufig falsch. Sind die Marktteilnehmer also euphorisch gestimmt für die weitere kurzfristige Entwicklung an den Aktienmärkten, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest temporär zu einer Korrekturbewegung kommt. Hintergrund ist, dass in einem solchen Fall bereits alle Optimisten ihre Markteinschätzung durch Käufe umgesetzt haben und damit der Treibstoff für weitere Kursavancen fehlt. Werden die Marktteilnehmer dann im Zuge einer Abwärtskorrektur pessimistisch, während der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bleibt, kann der Anleger nach Anzeichen einer Stabilisierung Ausschau halten und einen antizyklischen Einstieg auf der Long-Seite in Betracht ziehen. Frei im Internet verfügbare umfragebasierte Stimmungsindikatoren gibt es beispielsweise bei sentix.de und animusx.de (siehe Grafik 3) für Anleger, die an den wöchentlichen Umfragen teilnehmen.