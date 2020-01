Aus mittelfristiger technischer Sicht war der DAX 2018 in einer (Zwischen-)Baisse nach dem Abschluss einer Schulter-Kopf-Schulter-Top-Formation mit einem Verkaufssignal unter die Unterstützungszone 11.700 bis 11.800 Punkte gerutscht. Im Dezember 2018 war das Verkaufssignal nach einem Kursrückgang bis auf 10.279 Punkte abgearbeitet. Hier schlug der DAX dann Ende 2018 nach oben um. Anschließend etablierte sich – unter anderem getragen von einer Recovery der zyklischen Sektoren (wie zum Beispiel Autos) – der laufende mittelfristige Aufwärtstrend (Trendlinie derzeit bei 11.800 Punkten).

Aus kurzfristiger technischer Sicht lieferte der DAX mit dem Verlassen der vorherigen Konsolidierung (Diamant-Formation unterhalb von 12.660 Punkten) Anfang Oktober 2019 ein neues Investmentkaufsignal und startete – zusätzlich zum mittelfristigen Aufwärtstrend – einen beschleunigten, kurzfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie hier zurzeit bei 12.800 Punkten). Auch wenn der DAX seit dem Anstieg auf 13.374 Punkte – begleitet von anhaltenden Spekulationen über den Status der US-chinesischen Handelsgespräche – zurzeit eine normale kurzfristige Konsolidierung durchläuft, deutet sich eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtstrends an. Als Konsequenz sollte der DAX für 2020 eine sehr gute technische Chance haben, die Widerstandszone um 13.600 Punkte (am Allzeithoch) zu testen. Bei einem erfolgreichen Ausbruch auf neue Allzeithochs läge das technische Kurspotenzial dann um 14.500 Punkte. In Summe sollte die Ausweitung des Haussezyklus 2020 eine langsamere Gangart liefern. Der Sicherungsstopp für dieses positive Szenario sollte unter den Aufwärtstrend bei 11.800 Punkten gelegt werden.