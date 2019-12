Aus langfristiger technischer Sicht startete BMW im März 2015 bei 123,70 Euro eine übergeordnete technische Baisse (zentrale Baissetrendlinie zurzeit bei 82,00 Euro), die sich in vier Phasen unterteilen lässt: In der ersten Phase rutschte die Aktie vom Allzeithoch bei 123,80 Euro auf das Tief bei 63,40 Euro (Juli 2016). In der zweiten (Recovery-)Phase schloss BMW mit einem Kaufsignal Ende 2016 eine Trading-Bodenformation ab und stieg bis Januar 2018 auf das Hoch bei 97,50 Euro. Hier startete ein neuer Abwärtsschub (dritte Phase), wobei BMW in einem beschleunigten Baissetrendkanal mit mehreren Verkaufssignalen (zum Beispiel Rutsch unter die Unterstützungszone bei 77,00 Euro im September 2018) auf das neue Baisse-Low bei 59,30 Euro zurückfiel. Seitdem hat BMW in der vierten Phase erneut eine Recovery gestartet. Dabei hat die Aktie zuerst einen beschleunigten Abwärtstrend mit einem (Trading-)Kaufsignal beendet und danach die 200-Tage-Linie (dreht zurzeit nach oben) gekreuzt. Zuletzt folgte mit einem weiteren Trading-Kaufsignal der Sprung aus dem beschleunigten Baissetrendkanal. In Summe deutet dies eine Ausweitung der laufenden Recovery an, wobei das nächste mittelfristige technische Etappenziel der Test des gestaffelten Widerstandsbereichs um 78,00 Euro (stammt aus Mitte 2017 und Mitte 2018) und des zentralen Baissetrends bei 82,00 Euro ist. Als technische Konsequenz sind die BMW-Stämme ein spekulativer technischer (Zu-)Kauf.