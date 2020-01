Auf den ersten Blick erscheint logisch, dass eine Niedrig- (oder: Negativ-)Zinswährung wie der Euro tendenziell abwertet, weil sie zur Finanzierung von Wechselkurswetten verkauft wird. Bei näherem Hinsehen erweist sich das Argument aber als nicht stichhaltig.



Sie ist nicht totzukriegen. Die alte Mär, die niedrigen Euro-Zinssätze würden zu einer ständigen, stetigen Abwertung des Euro führen, macht in den vergangenen Tagen und Wochen wieder verstärkt die Runde. Sie begegnet uns in stets neuem Gewand, diesmal vor allem verkleidet in die Formulierung, der Euro sei aufgrund seiner Negativzinsen die ideale »Finanzierungswährung«. Wer in attraktive Währungen (US-Dollar, EM-Währungen – je nach Gusto) investieren will, würde derzeit – so dieses Argument – bevorzugt Kredite in Euro aufnehmen und die Euros anschließend verkaufen, um diese Investitionen zu finanzieren. Auf den ersten Blick erscheint das logisch. Denn schließlich muss man auf Euro-Kredite (fast) keinen Zins entrichten. Man bekommt teilweise sogar noch etwas dafür. Kann es eine bessere Finanzierungswährung geben als Negativzins-Währungen?

Warum das Carry-Argument nicht valide ist ...

Wie so oft in der Ökonomik gilt: So einfach ist es nicht. Würde dieses Argument stimmen, würden Währungen mit niedrigem Zins stets gegenüber Währungen mit hohem Zins abwerten. In der Tat gab es lange Phasen, in denen das so war, beispielsweise die frühen Zweitausenderjahre, als »Carry-Trades« (also die Investition in hoch verzinsliche Währungen, finanziert durch Short-Positionen in niedrig verzinslichen Währungen) relativ stetig positive Erträge generierten. In einem effizienten Markt kann es freilich nicht ewig so einfach sein, Geld zu verdienen. So sehen wir in den vergangenen Jahren (siehe Grafik 1), dass hoch verzinsliche Währungen nicht systematisch ertragreicher sind als niedrig verzinsliche Währungen – auch dann nicht, wenn man ihren Zinsvorteil berücksichtigt: Carry-Trades laufen nicht. Im Allgemeinen werten nämlich hoch verzinsliche Währungen gegenüber niedrig verzinslichen Währungen ab – langfristig ungefähr um einen Betrag, der ihren Zinsvorteil gerade aufzehrt. Der Gesamtertrag einer »Carry-Strategie« ist dann nicht mehr als Zufall: Mal geht’s rauf, mal geht’s runter, aber ohne System. Für die Auswahl der Finanzierungswährung, in der man Anlagen in aus subjektiver Sicht »attraktiven« Währungen finanzieren will, heißt das leider: Es gibt keine sinnvolle einfache Regel. Einfach die Währungen mit negativem oder niedrigstem Zins auszuwählen, ist nicht erfolgversprechend.