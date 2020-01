Wir erwarten zudem für 2020 eine Belebung der im Jahr 2019 nur verhaltenen Goldnachfrage in Asien. Die zuletzt gesunkenen lokalen Preise in den beiden wichtigsten Nachfrageländern Indien und China sollten dabei helfen, nachdem die sehr hohen Preise 2019 die Nachfrage dort spürbar gebremst hatten. In Indien dürfte die private Konsumentennachfrage nach Schmuck, Münzen und Barren 2019 laut Aussage des WGC auf ein 3-Jahres-Tief fallen. Neben den rekordhohen Preisen hat auch eine überraschende Erhöhung der Steuer auf Goldimporte zur Kaufzurückhaltung dort beigetragen. Dieser Effekt sollte im neuen Jahr an Einfluss verlieren. Zudem verbessern die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Monate die Aussichten für die Ernten 2020, was positiv für die Einkommensentwicklung der Landbevölkerung wäre. Diese stellt nach wie vor den Großteil der Goldnachfrage in Indien. In China spielte der eskalierende Handelskonflikt eine entscheidende Rolle, dass die private Goldnachfrage 2019 sogar auf den niedrigsten Stand seit 2012 fallen könnte. Die privaten Haushalte hielten sich wegen der Unsicherheit und der nachlassenden Konjunkturdynamik mit Goldkäufen zurück, bauten stattdessen lieber Schulden ab oder legten das Geld auf die hohe Kante. Sollte es bei den laufenden Handelsgesprächen zumindest zu einer Teileinigung oder einem tragfähigen »Waffenstillstand« kommen, würde ein Belastungsfaktor für die chinesische Goldnachfrage wegfallen. Allerdings wäre in diesem Fall die Investmentnachfrage wohl weniger stark ausgeprägt.

Es gibt im neuen Jahr zudem einige (geo-)politische Unsicherheitsfaktoren, die die Goldnachfrage beeinflussen dürften. Der Handelsstreit zwischen den USA und China wird uns wohl auch 2020 beschäftigen, da eine allumfassende und dauerhafte Lösung wegen der unterschiedlichen Interessen beider Länder nicht zu erwarten ist. Da US-Präsident Donald Trump im Wahljahr nicht an einer weiteren Eskalation gelegen sein dürfte, rechnen wir aber mit einer vorübergehenden Beruhigung. Möglicherweise kocht dafür der Handelsstreit mit der EU hoch. Ende Januar wird sich entscheiden, ob Großbritannien aus der EU ausscheidet oder die Hängepartie in die nächste Verlängerung geht. In den USA stehen im November die Präsidentschaftswahlen an. Bereits im Januar beginnen die Vorwahlen. Bis zur Jahresmitte dürfte dann feststehen, wer bei den Demokraten gegen US-Präsident Trump antreten wird. Dass er vorher durch das von den Demokraten in Gang gesetzte Amtsenthebungsverfahren zu Fall gebracht wird, ist wegen der Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress unwahrscheinlich. In Europa steht EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor der Aufgabe, die Spaltung im EZB-Rat zwischen Befürwortern und Gegnern der ultralockeren Geldpolitik zu überwinden, die ihr Vorgänger Mario Draghi hinterlassen hat. Sollte es in Europa vermehrt zu Strafzinsen auf Spareinlagen kommen, könnte dies einen weiteren Run auf Gold auslösen. Zudem bleibt die Regierungsbildung in Spanien schwierig. In Italien bleibt abzuwarten, ob das aus der Not heraus geborene Regierungsbündnis aus Linkspopulisten und Sozialdemokraten die anstehenden Regionalwahlen übersteht. Im Falle von Neuwahlen würde die nächste italienische Regierung sehr wahrscheinlich ein vollkommen anderes Gesicht bekommen. Der zuletzt deutlich ruhiger gewordene Haushaltskonflikt mit der EU würde dann wahrscheinlich wieder voll ausbrechen. Darüber hinaus bleibt die Lage im Mittleren Osten angespannt. Dort stehen sich Saudi-Arabien und der Iran im Kampf um die regionale und religiöse Vorherrschaft gegenüber. Neuerliche Angriffe auf Öltanker und Ölanlagen könnten die Spannungen zwischen beiden Ländern weiter schüren. Die jüngsten Massenproteste im Irak und im Iran deuten zudem auf eine wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung hin. Die Proteste in Hongkong könnten zu einem Eingreifen Chinas führen, was die Fronten zwischen China und den USA weiter verhärten würde. Durch das Gesetz zur Unterstützung der Opposition in Hongkong haben die USA bereits für starke Verärgerung in China gesorgt.

Der Goldpreis sollte 2020 auch von einem schwächeren US-Dollar profitieren. Die US-Währung ist fundamental überbewertet und dürfte nach Ansicht unserer Währungsstrategen abwerten. US-Dollar-unterstützende Faktoren wie der US-chinesische Handelskonflikt dürften 2020 abebben. US-Präsident Trump dürfte nämlich kaum daran gelegen sein, dass eine weitere Eskalation im Handelsstreit die US-Wirtschaft beeinträchtigt und seine Wiederwahl gefährdet. Mit den Landwirten leidet eine für Trump sehr wichtige Wählergruppe besonders unter den gegenseitigen Strafzöllen. Ohne deren Stimmen ist eine Wiederwahl kaum vorstellbar. Aufgeschoben ist aber auch in diesem Fall nicht aufgehoben. Spätestens nach der Wahl droht der ungelöste Handelskonflikt wieder an Schärfe zu gewinnen. Der Druck des US-Präsidenten auf die Fed, die Zinsen stärker zu senken, dürfte wahrscheinlich auch im Wahljahr anhalten. Trump hat Notenbankchef Jerome Powell wiederholt dafür kritisiert, dass die Zinsen in den USA verglichen mit anderen Wirtschaftsräumen wie Europa zu hoch seien und der US-Dollar deswegen zu stark sei. Dies spricht ebenfalls für einen schwächeren US-Dollar und für Gold. Denn Gold unterliegt nicht derartigen politischen Einflussnahmen. Zudem ist das Goldangebot begrenzt. Die weltweite Minenproduktion steigt jedes Jahr um ca. 2 Prozent. Das Geldmengenwachstum in den USA, Europa und China liegt deutlich darüber.

Das durch die Geldpolitik der Zentralbanken noch für lange Zeit zementierte Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld, der ungelöste US-chinesische Handelskonflikt und die zahlreichen (geo-)politischen Risiken sprechen unseres Erachtens 2020 für einen weiteren Goldpreisanstieg. Hinzu kommt das Risiko einer Korrektur des überbewerteten US-Dollar sowie der hoch bewerteten Aktienmärkte. Auch das anhaltende Kaufinteresse der Zentralbanken sollte Gold weiter Rückenwind geben. Der Goldpreis sollte daher im neuen Jahr weiter zulegen. Wir erwarten einen Anstieg auf 1.550 US-Dollar je Feinunze bis Ende 2020. Der hohe Optimismus der spekulativen Finanzanleger und die verhaltene Nachfrage in Asien stehen höheren Preisen zunächst noch entgegen, sodass wir den Großteil des Preisanstiegs in der zweiten Jahreshälfte erwarten.