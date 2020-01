2,7 Milliarden Nutzer auf der Plattform bilden die Basis für stetiges Wachstum bei Werbe- und Provisionseinnahmen. Werbeanzeigen auf mobilen Endgeräten nehmen rasant zu. Facebook richtet sich jetzt noch stärker auf lukrative Video-Werbeformate und E-Commerce-Anwendungen aus. Der öffentliche Druck hat sich seit dem Datenskandal verstärkt, das Unternehmen hat dies operativ jedoch gut weggesteckt. Facebook bleibt ein profitables Basisinvestment im Internet- bzw. Technologiesektor.

Eine zentrale Plattform

Facebook ist ein führendes soziales Netzwerk. Seine Internetseiten gehören zu den weltweit am häufigsten besuchten Websites. In den vergangenen Jahren konnte Facebook seine Nutzeranzahl stetig ausweiten. Hierzu gehören inzwischen längst auch Unternehmen, öffentliche und politische Einrichtungen sowie Gruppierungen und Vereinigungen aller Art, die ihre Präsenz aufbauen, um sich nah am Kunden bzw. an der Zielgruppe zu platzieren. Mittels der »Like«-Funktion bzw. durch die privaten und/oder öffentlichen Kommentare zu Beiträgen der Nutzer profilieren sich neben Privatpersonen und Unternehmen inzwischen auch viele Künstler, Sportler und sonstige Meinungsmacher, um zu zeigen, wie beliebt sie sind und wie viele Menschen sie mit ihren Nachrichten erreichen.

Facebook gibt an, Nutzer in mehr als 210 Ländern der Erde zu haben. Die größte Anzahl befindet sich in den USA. In der gesamten westlichen Welt und vor allem in Europa ist Facebook im täglichen Leben fest verankert. Aber praktisch ohne Präsenz ist das Unternehmen in China. Hier beherrscht das Social-Media-Geschäft vor allem der Konkurrent Tencent.

Fokussiertes Geschäftsmodell – Videos werden zunehmend monetarisiert

Facebook finanziert sich überwiegend über Werbeeinnahmen, die durch Anzeigen in den unterschiedlichsten Beiträgen und Foren der Nutzer zwischengeschaltet werden. Diese können sowohl als Textbeitrag in der Eintragsübersicht erfolgen oder auch als Bild- bzw. Videonachrichten integriert werden. Neuerdings wird verstärkt Werbung in Videos geschaltet, also in Form von Einspielern, die vor oder während des eigentlichen Videobeitrags starten, ähnlich wie beim Portal YouTube. Insbesondere diese Form der Werbung, für die Kunden insgesamt höhere Preise zahlen, gab den vergangenen Facebook-Ergebnissen immer wieder einen weiteren Schub.