Der STOXX Health Care befindet sich in einer intakten Haussebewegung und hat – getragen von den Sektorschwergewichten wie zum Beispiel der Schweizer Roche Holding – zuletzt neue Allzeithochs erreicht. Das Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen, das besonders durch seine führende Position in der Onkologie positiv auffällt, erhält aufgrund des hohen Geschäftsanteils in Nordamerika im Regelfall durch einen stabilen/festeren US-Dollar zusätzlich »Rückenwind«. Die Aktie von Roche ist einer der technischen Marathonläufer (steht für Aktien, die sich in sehr langfristigen Aufwärtsbewegungen befinden) in Europa. Die sehr langfristige Haussebewegung von Roche hatte in den Neunzigerjahren eine sehr hohe Aufwärtsdynamik. Seit März 2003 und Kursen um 73,40 Schweizer Franken ging die Aktie dann in ein etwas moderateres Haussemomentum über. Hierbei ergab sich ein zentraler 16-jähriger Haussetrend, der zwischenzeitlich bei 180,00 Schweizer Franken angekommen ist.