Technische Analyse

EURO STOXX 50 Neues Investmentkaufsignal

Aus mittelfristiger technischer Sicht ergab sich ab dem Jahreswechsel 2018/2019 – ausgehend von Kursen um 2.910 Punkte – zusätzlich ein steilerer Aufwärtstrend, dessen Aufwärtstrendlinie zurzeit bei 3.400 Punkten verläuft. Dieser Trend führte den Index zunächst bis an die obere Begrenzung des symmetrischen Dreiecks. Anschließend ist der EURO STOXX 50 mit einem neuen Investmentkaufsignal nach oben angesprungen und hat dabei das symmetrische Dreieck nach oben verlassen. Hierbei hat der Index aus kurzfristiger technischer Sicht mithilfe der intakten mittel- und kurzfristigen Aufwärtstrends und einer guten technischen Marktbreite die technische Zielzone für 2019 (3.600 bis 3.700 Punkte) zwar bereits erreicht. Jedoch deutet sich für den Rest des Jahres – auch aufgrund der erwarteten Jahresendrally – noch weiteres technisches Kurspotenzial in Richtung der nächsten Widerstandszone um 3.836 Punkte an. Mit Blick auf das erste Halbjahr 2020 besteht für den EURO STOXX 50 die Chance, in Richtung 4.000 Punkte voranzukommen, da das nachhaltige Verlassen des vierjährigen Dreiecks die Qualität eines »Major Buy Signals« aufweist.