Eine der Aussagen der sogenannten Dow-Theorie behandelt das Verhältnis zwischen zwei bestimmten Indizes und zieht hieraus Rückschlüsse auf den US-Aktienmarkt. Was steckt dahinter?

Charles Dow gilt unter vielen Technischen Analysten als der Urvater der westlichen Technischen Analyse. Der Ökonom und Journalist hatte im Jahr 1882 zusammen mit Edward Jones und Charles Bergstresser das New Yorker Verlagshaus Dow Jones & Company gegründet. Es gab auch das renommierte Wall Street Journal heraus. Zur Jahrhundertwende veröffentlichte Dow seine Ideen über die Aktienmärkte in einer Serie von Artikeln, die in dieser Tageszeitung erschienen. Diese Artikel bildeten später die nach ihm benannte Dow-Theorie, die noch heute das Fundament der Technischen Analyse bildet. Der Begriff Dow-Theorie geht auf das 1903 – ein Jahr nach Dows Tod – veröffentlichte Buch »The ABC of Stock Speculation« von S.A. Nelson zurück, in dem die Aussagen der Artikelserie zusammengefasst wurden.

Eine der sechs Kernaussagen der Dow-Theorie lautet, dass die beiden von Charles Dow kreierten Aktienindizes Dow Jones Industrial Average und Dow Jones Railroad Average einander bestätigen müssen. Dow hatte im Jahr 1884 den ersten fast ausschließlich aus Eisenbahngesellschaften bestehenden Aktienindex entwickelt und im Jahr 1897 dann zur besseren Repräsentation der Gesamtwirtschaft daraus zwei verschiedene Indizes mit mehr Einzelwerten konstruiert: der zunächst aus zwölf Aktien produzierender Industriefirmen bestehende Dow Jones Industrial Average sowie der zunächst aus 20 Eisenbahnaktien bestehende Dow Jones Railroad Average. Heute besteht der Dow Jones Industrial aus 30 Einzelwerten und ist der wohl bekannteste Aktienindex der Welt. Der Dow Jones Railroad Average wurde mit der sinkenden Bedeutung der Eisenbahn als Transportmittel umbenannt in Dow Jones Transportation Average und enthält heute weiterhin 20 Aktien der größten an der NYSE gelisteten Transportunternehmen.