Die Falken im EZB-Rat hoffen, dass die Notenbank unter ihrer neuen Präsidentin Christine Lagarde eine neue Richtung einschlägt. Zwar dürfte sie im Unterschied zu ihrem Vorgänger Mario Draghi Alleingänge eher vermeiden und sich in der Kommunikation nicht nur an das Fachpublikum richten. Aber geldpolitisch liegt sie in vielen Details auf Draghis Linie, und sie dürfte stärker die Nähe der Politik suchen.

Mehr