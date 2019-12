Der Euro litt unter der Angst, die EZB könne noch mal deutlich expansiver werden. Dadurch, dass die EZB Nebenwirkungen und Grenzen ihrer Geldpolitik zugibt, nimmt diese Sorge ab. Gleichzeitig wird die US-Handelspolitik weniger aggressiv, es wird klar, dass ihre Folgen bislang gering blieben, und die Fed macht deutlich, dass sie zumindest eine moderat höhere Inflation akzeptieren würde. Die bisherige US-Dollar-Stärke erscheint aufgrund all dieser Faktoren weniger gut begründet. Wir halten daher an unserer Prognose einer Erholung des Wechselkurses Euro/US-Dollar fest.

Das große Bild: Euro/US-Dollar-Wechselkurs handelt schwach

Langfristig ist (absolute) Kaufkraftparität ein verlässliches Maß zur Bewertung des Euro/US-Dollar-Wechselkurses. Extreme Abweichungen sind selten und nicht persistent. Das gilt nicht für alle Wechselkurse, aber für den Wechselkurs Euro/US-Dollar funktioniert’s. Und momentan zeigt die Kaufkraftparität an, dass der Euro im Vergleich zum US-Dollar seit einigen Jahren schwach handelt.

Das kann noch lange so weitergehen. Schließlich hält die extreme Bewertung schon lange an. Aber es heißt auch: Zumindest sind große Abwärtsbewegungen weniger wahrscheinlich als Aufwärtsbewegungen.

Der Zinsnachteil des Euro erklärt nicht die Euro-Schwäche

Viele machen es sich einfach: Der Zins auf Euro-Positionen ist negativ, der Zins auf US-Dollar-Positionen ist deutlich höher. Tatsächlich ist der US-Dollar (gemessen an 3-Monats-Zinsen) die höchstverzinsliche Währung im G10-Universum. Sollte nicht der US-Dollar aufgrund dieses Zinsvorteils dauerhaft aufwerten?

Die ökonomische Theorie ist skeptisch. Und auch die jüngere Empirie bestätigt diese Sicht nicht. Zugegeben, in der Vergangenheit gab es lange Phasen, in denen hochverzinsliche Währungen im Mittel aufwerteten (in denen sogenannte Carry-Trades gut liefen). Aber seit etlichen Jahren zeigt ein Vergleich der G10-Währungen, dass hohe Zinsen eher mit Abwertungen der entsprechenden Währungen korrelieren, nicht mit Aufwertungen.

In der Regel gilt: Zinssenkungen sind schlecht für eine Währung, ein niedriges Zinsniveau ist hingegen zumindest kein Belastungsfaktor. Die Zeiten, in denen man mit einfachen Carry-Trades Geld am Devisenmarkt machen konnte, sind lange vorbei.