Einige Anleger können sich bestimmt noch an die Zeit erinnern, in denen eine Unze Gold einen Preis von 35 US-Dollar hatte. Es gab damals einen einfachen Grund: der Goldstandard bzw. das Bretton-Woods-System. 1944 einigte man sich auf dieses System, und es legte grundsätzlich fest, dass eine Unze Gold für 35 US-Dollar getauscht werden konnte. Die amerikanische Notenbank Fed verpflichtete sich, Gold zu diesem Preis unbegrenzt zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus sollten Wechselkurse von Mitgliedsstaaten in festen Bandbreiten gehalten werden. Das System scheiterte jedoch, und am 15. August 1971 stoppte der damalige US-Präsident Richard Nixon die Goldbindung.

Bereits in den Achtzigerjahren erreichte der Goldpreis neue Höhen von über 600 US-Dollar. Allerdings sollten diese Kurse für sehr lange Zeit als Höchstmarken stehen bleiben. Bis ins Jahr 1999 rutschte der Goldpreis auf 250 US-Dollar ab. Das ist bis heute der immer noch gültige jüngste Tiefststand. Seitdem kletterte der Goldpreis auf immer neue Höhen. Diese Entwicklung fand im Anschluss an die Finanzkrise im Jahr 2011 ihr Ende. Der Goldpreis kratze damals fast an der Marke von 2.000 US-Dollar. Danach wurde bis heute der Wert einer Unze in Höhe von 1.921,17 US-Dollar nicht wieder erreicht. Allerdings kostete das Edelmetall in den folgenden Jahren auch nie weniger als 1.000 US-Dollar. Derzeit notiert der Goldpreis bei knapp unter 1.500 US-Dollar, und er hatte diese Marke erst vor kurzem das erste Mal seit 2013 überschritten.

Heute gibt es keine Goldpreisbindung mehr. Allerdings wird das Edelmetall nicht unerheblich von anderen Umfeldfaktoren beeinflusst. Einer dieser Faktoren ist das Zinsniveau. Wenn man beispielsweise die 10-jährige Rendite für US-Staatsanleihen mit dem Goldpreis vergleicht, kann man durchaus Parallelen erkennen. In diesem Fall gibt es einen negativen Zusammenhang. Immer dann, wenn die Rendite in den USA steigt, geht der Goldpreis zurück und umgekehrt. Gewiss sind es noch weitere Faktoren, die die Kurse beeinflussen, jedoch ist ein Zusammenhang erkennbar. Im 5-Jahres-Vergleich wird das unter anderem deutlich (siehe Grafik 1). Vor allem in der Folge des Zinsrückgangs in den USA seit 2018 konnte der Goldpreis deutlich zulegen und notierte zuletzt erstmals wieder über 1.500 US-Dollar. In Euro umgerechnet erreichte das Edelmetall sogar neue Höchststände.