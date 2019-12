Märkte

Commerzbank Analysen Aktienmarkt: DAX-KGV höher und höher

Zunehmender Rückenwind von der Geldpolitik, die Stabilisierung des globalen Einkaufsmanagerindex, die besser als befürchtet laufende DAX-Gewinnsaison und die attraktive DAX-Dividendenrendite von 3,2 Prozent haben das DAX-KGV auf ein 4½-Jahres-Hoch getrieben. Aus unserer Sicht ist die anhaltende Wachstumsschwäche in China ein stark unterschätzter Bärentrend. Daher würden wir DAX-Niveaus über 13.200 Punkte zum Abbau von Aktienpositionen nutzen.

Denn das weiter enttäuschende Wachstum der Geldmenge M1 spricht gegen ein baldiges spürbares Anziehen der Nachfrage in China, woraus sich unser Szenario ergibt, dass die jüngste DAX-Rally bald auslaufen wird. Zuletzt lag das Geldmengenwachstum in China noch bei 3 Prozent, verglichen mit einem langjährigen Durchschnitt von 15 Prozent.

Ein schwaches Geldmengenwachstum wird häufig gefolgt von schwachen Autoverkäufen. Und in der Tat lagen auch für den Oktober die Autoabsatzzahlen in China 6 Prozent unter Vorjahr. Die anhaltend negativen Trends in China sind für uns ein entscheidender Grund, warum immer noch 19 der 30 DAX-Unternehmen unter fallenden Gewinnerwartungen leiden (siehe Tabelle 1).

Während unser vorsichtiges Bild für die DAX-Unternehmensgewinne richtig war, lagen wir mit unserer Einschätzung eines »fairen« DAX-KGVs von 13 offensichtlich zu niedrig. Das DAX-KGV ist mittlerweile mit über 14 auf ein 4½-Jahres-Hoch gestiegen (siehe Grafik 2).