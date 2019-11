Erst im vergangenen Jahr feierte der DAX sein 30-jähriges Jubiläum. Am 23. Juni 1988 wurde der Deutsche Aktienindex der Öffentlichkeit vorgestellt. Siebeneinhalb Jahre später, am 19. Januar 1996, bekam er einen kleinen Bruder, den MDAX. Der Zusatz M steht für Mid Cap, was so viel wie mittelgroße Unternehmen oder Nebenwerte bedeutet.

Der DAX – Ein führender deutscher Leitindex

Der DAX umfasst die 30 größten deutschen Unternehmen. In seinem über 30-jährigen Bestehen hat sich der Deutsche Aktienindex zu einer Größe unter den Leitindizes etabliert. Seit dem 1. Januar 2006 wird er von der Deutschen Börse jede Sekunde berechnet. Spricht man von »dem« DAX, so wird üblicherweise der Performanceindex gemeint, der auch die ausgeschütteten Dividenden der enthaltenen Unternehmen in die Berechnung mit einbezieht. Tatsächlich wird der DAX auch als Kursindex berechnet. Vergleicht man die beiden Indizes, wird schnell deutlich, was für eine wichtige Rolle die Dividenden in der DAX-Entwicklung spielen. Notiert der klassische Performanceindex bei rund 12.650 Punkten, so befindet sich der Preisindex gerade einmal über der 5.650-Punkte-Marke (siehe Grafik 1).