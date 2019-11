Im März 2009 startete der Nasdaq-Composite bei Kursen um 1.265,5 Punkte wieder einen weiterhin intakten technischen Haussezyklus, der bislang einen reinen Kursanstieg von ca. 559 Prozent eingebracht hat. Seit Januar 2011 ergab sich – ausgehend von 2.298,8 Punkten – ein zentraler, fast neunjähriger Haussetrend, der derzeit bei ca. 6.900 Punkten verläuft. In dieser Zeit waren es die schwergewichtigen »FAANG-Titel« (steht für Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google), die diesen intakten Bilderbuchhaussetrend angeführt und den Index auf die neuen Allzeithochs um 8.339,6 Punkte getragen haben. Die technische Lage dieser »FAANGs« weist – aus unterschiedlichen Gründen – zurzeit nur noch ein »Mixed-Picture« auf, was sich auch im mittelfristigen Slowdown des Nasdaq-Composite-Index seit August 2018 wiederfindet.

Innerhalb des intakten, zentralen Haussetrends bildete der Index seit dem Zwischen-Top um 8.170 Punkte vom August 2018 eine volatile Seitwärtspendelbewegung mit der Kursschwäche im vierten Quartal 2018 heraus. Nach dem technischen Comeback im ersten Halbjahr 2019 und dem Anstieg von 6.190 auf 8.340 Punkte (neue Allzeithochs; neue Widerstandszone) verlor der Nasdaq-Composite kontinuierlich an mittelfristiger Aufwärtsdynamik und etablierte in den vergangenen Wochen eine Trading-Range (Unterstützung im Umfeld der moderat steigenden 200-Tage-Linie bei 7.500 bis 7.600 Punkte; gestaffelter Widerstand: 8.150 bis 8.340 Punkte). Die technische Gesamtlage signalisiert zunächst eine zeitliche Ausweitung dieser Trading-Range, wobei eine Jahresendrally den Index wieder in die Nähe der Allzeithochs führen sollte.