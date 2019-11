Innerhalb dieser langfristigen Hausse bildete sich seit 2012/2013 – ausgehend vom Zwischentief um 55,01 US-Dollar – durch das idealtypische Wechselspiel aus Investmentkaufsignalen, mittelfristigen Aufwärtstrends und technischen Korrekturen ein langfristiger technischer Haussetrendkanal heraus, dessen wichtige untere Hausse-Aufwärtstrendkanallinie derzeit bei ca. 170,00 US-Dollar verläuft. Nachdem die Aktie Ende 2018 parallel zum Gesamtmarkt eine ausgeprägte Korrektur bis auf Kurse um 142,00 US-Dollar durchlaufen hatte, etablierte Apple Inc. ab Anfang 2019 wieder einen mittelfristigen Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie zurzeit um 205,00 US-Dollar). Hierbei ist die Aktie zuletzt mithilfe einer Reihe von Trading- und Investmentkaufsignalen auf neue Allzeithochs gelaufen, was andeutet, dass sich die technische Neubewertung von Apple Inc. und die langfristige Haussebewegung fortsetzen sollten.

Die Aktie weist zwar »nur« eine (Brutto-)Jahresdividendenrendite von derzeit etwa 1,3 Prozent auf (Dividenden werden quartalsweise anteilig ausbezahlt), aber in den vergangenen Jahren ist das Unternehmen, das über sehr umfangreiche Cash-Positionen und einen kontinuierlichen Free-Cashflow verfügt, durch volumenstarke Aktienrückkaufprogramme positiv aufgefallen, wie das derzeitige Programm, das einen Umfang von 75 Milliarden US-Dollar hat. Deshalb überrascht es nicht, dass Apple Inc. derzeit auch gegenüber dem Nasdaq-Composite-Index und dem S&P 500 eine mittelfristige Relative Stärke aufweist und damit die Rolle des »Hausse-Zugpferds« übernommen hat. Aufgrund dieser guten technischen Gesamtlage bleibt Apple Inc. ein technischer (Zu-)Kauf, wobei das nächste technische Etappenziel im Bereich um 250,00 US-Dollar liegen sollte.