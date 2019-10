Erst im vergangenen Jahr feierte der DAX sein 30-jähriges Jubiläum. Am 23. Juni 1988 wurde der Deutsche Aktienindex der Öffentlichkeit vorgestellt. Siebeneinhalb Jahre später, am 19. Januar 1996, bekam er einen kleinen Bruder, den MDAX. Der Zusatz M steht für Mid Cap, was so viel wie mittelgroße Unternehmen oder Nebenwerte bedeutet.

Mehr