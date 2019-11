Viele Bundesbürger interessieren sich für den Ölpreis. Nicht zuletzt vor allem wegen des Einflusses auf die Preise an den Tankstellen. Zwar kann man dort nicht direkt Öl erwerben, jedoch wird der Preis von Benzin oder Diesel davon beeinflusst. Somit haben viele zumindest ein grobes Gefühl, wo der Ölpreis gerade steht oder ob er gestiegen oder gefallen ist.

Die Gründe für die Schwankungen am Ölmarkt sind vielfältig. So bestimmen zum Beispiel die Nachfrage oder die Lagerbestände die momentanen Notierungen. Vor allem aber wird der Ölpreis durch die Angebotsseite beeinflusst. Verändert diese sich deutlich oder ist mit einer Veränderung zu rechnen, reagiert der Ölpreis sehr sensibel. Der Preis der Nordseesorte Brent reagierte zum Beispiel auf den Drohnenangriff auf die größte Ölraffinerie der Welt in Abkaik (Saudi-Arabien). So sprang er plötzlich von 60 US-Dollar auf über 72 US-Dollar. Als jedoch kurze Zeit später klar war, dass die möglichen Ausfälle der Produktion geringer sein werden als befürchtet, normalisierte sich der Ölpreis wieder und rutschte in dieser Bewegung sogar unter die 60-US-Dollar-Marke.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie stark der Ölpreis von geopolitischen Faktoren abhängt. Sie bestimmen neben allen anderen Faktoren die Preisbildung am Ölmarkt. Aus Anlegersicht ist es nicht einfach, in Öl zu investieren. Anders als bei Aktien kann man Öl nicht einfach lagern. Aus diesem Grund beziehen sich zum Beispiel Zertifikate und Optionsscheine auf den Ölpreis-Future. Das ist ein Terminkontrakt, der an der Börse gehandelt wird.