Wir warnen allerdings vor zu viel Optimismus und sehen das Aufwärtspotenzial für Palladium weitgehend ausgereizt. Mit der WTO-Genehmigung von US-Strafzöllen auf europäische Produkte wegen unerlaubter Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus ist der für längere Zeit vernachlässigte Zollkonflikt zwischen den USA und der EU wieder stärker in den Fokus gerückt. Eng damit verbunden ist das Risiko von Autozöllen. Bis Mitte November muss US-Präsident Donald Trump dazu eine Entscheidung treffen. Trump dürfte sich durch den jüngsten Schiedsspruch der WTO bestätigt fühlen, dass Europa unfaire Handelspraktiken gegenüber den USA betreibt. Die Verhängung von US-Zöllen auf importierte Autos und Autoteile ist dadurch unserer Einschätzung nach wahrscheinlicher geworden. Die negativen Auswirkungen auf die Palladiumnachfrage wären beträchtlich. Laut einer Studie des Ifo-Instituts würde sich die Nachfrage US-amerikanischer Konsumenten nach europäischen Autos bei einer Zollanhebung um 25 Prozentpunkte langfristig in etwa halbieren. 2018 gingen immerhin 12 Prozent des gesamten deutschen Exportvolumens von Autos und Autoteilen in die USA. Damit waren die USA das wichtigste Absatzland noch vor China und Großbritannien. Die beiden letztgenannten Absatzmärkte neigen wegen des Handelskonflikts bzw. der Brexit-Unsicherheit ebenfalls zur Schwäche. All dies dürfte sich entsprechend negativ in den Auftragsbüchern der Automobilhersteller niederschlagen. Ob sie dann immer noch so viel Palladium nachfragen werden, ist mehr als fraglich.

Nicht zu vernachlässigen ist der in den kommenden Jahren an Dynamik gewinnende Trend hin zu Autos mit alternativer Antriebstechnik. Derzeit spielen sie in der Fahrzeugflotte noch keine nennenswerte Rolle. Dies dürfte sich in Zukunft allerdings ändern. Ab 2021 gilt in der EU eine strenge Obergrenze für den CO2-Ausstoß bei Neuwagen von 95 Gramm je Kilometer. Bei Überschreitungen werden die Automobilhersteller mit empfindlichen Strafen belegt. Berechnungen des Automobil-Analyse- und Beratungsunternehmens JATO Dynamics zufolge liegt der durchschnittliche CO2-Ausstoß der EU-Fahrzeugflotte zurzeit bei knapp 120 Gramm je Kilometer. Zudem wird der erlaubte durchschnittliche CO2-Ausstoß der Fahrzeugflotte bis 2030 um weitere 37,5 Prozent auf nur noch 59,4 Gramm je Kilometer sinken, was mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren allein kaum zu erreichen ist. Benzinmotoren weisen dabei noch eine schlechtere Bilanz auf als Dieselmotoren. Wir denken, dass der Markt all diesen Risiken für die Palladiumnachfrage nicht ausreichend Beachtung schenkt, die derzeit nahezu ausschließlich von der Automobilindustrie bestimmt wird.

Wir sehen zwar durchaus die Möglichkeit, dass Palladium wegen der momentanen knappen Versorgungslage und eines möglichen Streiks in der südafrikanischen Minenindustrie kurzfristig weiter steigt. Gleichzeitig warnen wir aber davor, den Preisanstieg einfach in die Zukunft fortzuschreiben. Sollte die Nachfrage aus der Automobilindustrie zurückgehen, sei es wegen Autozöllen, einer Rezession oder wegen einer einsetzenden Abkehr von Autos mit Verbrennungsmotoren, gibt es nichts, was diesen Rückgang ausgleichen könnte. Der Palladiummarkt würde dann schnell in einen Überschuss drehen. Auch wenn es bislang nicht zu nennenswerten Substitutionseffekten gekommen ist, könnten bei einer Preisdifferenz von 900 US-Dollar und einem Preisverhältnis von zwei zu eins gegenüber Platin bei einigen Autoherstellern Überlegungen in diese Richtung angestellt werden. Wir sehen deshalb weiterhin das Risiko einer Preiskorrektur bei Palladium und einen Preisrückgang auf 1.600 US-Dollar je Feinunze bis Ende 2019. Im nächsten Jahr sollte sich der Preisrückgang fortsetzen, sodass wir für Ende 2020 ein Preisniveau von 1.400 US-Dollar erwarten.

Platin: Wenig Aussicht auf bessere Zeiten

Der Platinpreis tritt dagegen weiterhin auf der Stelle. Anfang September stieg Platin im Schlepptau von Gold zwar kurzzeitig auf ein 18-Monats-Hoch von 1.000 US-Dollar je Feinunze. Von diesem Niveau hat sich Platin aber bereits wieder mehr als 100 US-Dollar verbilligt (siehe Grafik 4). Von einem Rekordhoch wie Palladium ist Platin meilenweit entfernt, vom im August 2018 verzeichneten 10-Jahres-Tief dagegen nicht allzu weit. Platin war Mitte Oktober 900 US-Dollar billiger als Palladium. Höher war der Preisabschlag nie zuvor. Zudem ist Platin nur noch halb so teuer wie Palladium, was es vorher auch noch nie gab. Die schwache Preisentwicklung von Platin ist den ungünstigen Fundamentaldaten geschuldet, die sich elementar von denen bei Palladium unterscheiden. Laut World Platinum Investment Council (WPIC) dürfte der globale Platinmarkt in diesem Jahr einen Angebotsüberschuss von 345.000 Unzen aufweisen. Das wäre das dritte Jahr mit einem Überschuss in Folge (siehe Grafik 5). Johnson Matthey prognostiziert dagegen für 2019 ein Angebotsdefizit von 127.000 Unzen. Auf der anderen Seite des Spektrums steht Metals Focus, das den globalen Platinmarkt seit dem Jahr 2010 nahezu ununterbrochen überversorgt sieht und auch für 2019 und 2020 Angebotsüberschüsse erwartet. Die oberirdischen Lagerbestände sollen im Zuge dessen Ende 2020 bei 10 Millionen Unzen liegen und damit den Platinbedarf für Fabrikationszwecke (ohne Investmentnachfrage) für 16 Monate decken. Das entspricht einem Anstieg der Lagerreichweite um fünf Monate innerhalb der vergangenen zehn Jahre.