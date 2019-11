Für den Markt wird immer offensichtlicher, dass sich die Bank of Japan mehr Sorgen über die negativen Auswirkungen der niedrigen Zinsen für den Bankensektor macht, als dass sie Wege sucht, ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Im momentanen Umfeld kommt das dem Yen zugute.

Fundamentaler Aufwertungsdruck nimmt zu

Der japanische Yen hat seit Frühjahr dieses Jahres deutlich aufgewertet. Der wesentliche Grund hierfür war die hohe Nachfrage nach dem japanischen Yen als sicherer Währungshafen im Zuge der Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit. Zuletzt wertete der japanische Yen jedoch weniger aufgrund externer Faktoren, sondern vielmehr wegen des heimischen geldpolitischen Ausblicks auf. So hat sich der Fokus des Marktes aufgrund zunehmender globaler Rezessionsängste und weltweit fallender Zinsen zuletzt auf die Geldpolitik in Japan verlegt. Hier wird immer klarer, dass die Bank of Japan (BoJ) nicht nur ihre Zinsen nicht mehr weiter senken kann und will, sondern dass sie sogar dagegen ankämpft, dass die Marktzinsen insbesondere am langen Ende zu weit fallen und sich die Zinskurve infolgedessen zu stark verflacht.

BoJ bemüht sich um eine steilere Zinskurve – ohne Erfolg

Die Bemühungen der Bank of Japan, die langfristigen Zinsen auf höheren Niveaus zu stabilisieren, begannen im Herbst 2016 mit der Einführung der Zinskurvenkontrolle. Damals waren die Zinsen am langen Ende deutlich gefallen, wodurch sich die Zinskurve aus Sicht der BoJ zu stark verflacht hatte. Dies erachtete sie insbesondere als Problem für den Bankensektor, der unter einem höheren Margendruck zu leiden hatte, was wiederum die Stabilität des Finanzsektors längerfristig gefährdet hätte. Aus diesem Grund beschloss sie, einen Zielbereich für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) zu definieren, der zu einer Versteilerung der Zinskurve führte.

Da sie dies offensichtlich noch nicht als ausreichende Entlastung für den Bankensektor erachtete, erhöhte die BoJ den Toleranzbereich um das 0-Prozent-Renditeziel im Jahr 2018 um 0,1 Prozentpunkte zu jeder Seite. Der Zielbereich wurde damit von –0,1 Prozent bis +0,1 Prozent auf –0,2 Prozent bis +0,2 Prozent ausgeweitet. Implizites Ziel war es vor allem, auf der Oberseite mehr Flexibilität zuzulassen, um so den Margendruck im Bankensektor weiter zu reduzieren. Der Schritt ergab damals Sinn, da allgemein mit einer Normalisierung der Geldpolitik gerechnet wurde und sich die Zinsen global im Aufwärtstrend befanden. Dieser Trend hat sich wegen der globalen Wachstumsschwäche über das vergangene Jahr allerdings komplett umgekehrt. Die 10-jährige JGB-Rendite ist im Einklang mit dem globalen Trend gefallen und notiert infolgedessen mittlerweile sogar unter dem Zielbereich der BoJ. Damit ist wohl das genaue Gegenteil dessen eingetroffen, was die BoJ beabsichtigt hatte: Die Zinskurve hat sich nicht versteilert, sondern invertiert.