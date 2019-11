Der DAX müsste demnach auf 24.500 Punkte steigen, damit der Renditeunterschied zwischen DAX-Dividenden und Bundesanleihen wieder von 400 Basispunkten auf 230 Basispunkte sinkt. Doch warum notiert der DAX »nur« im Bereich von 12.000 Indexpunkten? Und warum haben europäische Aktienfonds seit mehr als einem Jahr Woche für Woche Mittelabflüsse?

Unserer Meinung nach liegt das an dem weiterhin sehr unsicheren Ausblick für die DAX-Unternehmensgewinne und die DAX-Dividenden. So signalisieren die auf mehrjährige Tiefstände gefallenen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und den Euroraum und das 10-Jahres-Tief des ISM-Index, dass auch in der nun anstehenden Gewinnsaison für das dritte Quartal die Erwartungen für DAX-Gewinne und DAX-Dividenden weiter nach unten angepasst werden (siehe Grafik 2).