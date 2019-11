Titelthema

Geschäftsmodell profitiert weiterhin massiv vom Umfeld rekordniedriger Zinsen

Das historisch niedrige Zinsniveau bedeutet für Immobiliengesellschaften nicht nur geringe Finanzierungskosten. Auf der anderen Seite sorgt der Mangel an vergleichbaren Investitionsalternativen für Anleger dafür, dass trotz der immer schwächeren Konjunkturentwicklung eine robuste Immobiliennachfrage herrscht. Darüber hinaus ist aufgrund der niedrigen Zinsen das Bewertungsniveau der Wohnbestände und somit auch der Immobilienkonzerne deutlich angestiegen. Die Branche ist also absolut zinssensitiv.

Nach der ersten Zinsanhebung der Fed Ende 2016 wurde erwartet, dass sich eine Zinserhöhungsphase lange hinziehen würde. Dass die Phase kontinuierlicher Zinserhöhungen innerhalb des ersten Halbjahrs 2019 komplett gedreht werden könnte, war noch zum Beginn der Handelskonflikte unvorstellbar. Die EZB hingegen musste dauerhaft expansiv bleiben, um die Folgen der Staatsschuldenkrise zu überwinden. Die Bank of England wiederum hatte wegen des Brexit einen Kurswechsel hingelegt und muss deshalb länger als zuvor geplant auf dem Gaspedal bleiben. Somit gestaltet sich das Umfeld für Immobilientitel in Bezug auf die Zinsentwicklung nach nur zwei Jahren steigender Renditen wieder extrem attraktiv.

Besondere Positionierung in Deutschland

Exemplarisch in Deutschland wirkt die demografische Entwicklung unterstützend. Infolge der wachsenden Anzahl von Single-Haushalten steigt die Nachfrage an Wohneinheiten konstant an. Ebenfalls preistreibend wirken steigende Einkommen und die sinkende Arbeitslosenquote. Wegen der geringen Größen der Einzelunternehmen existiert ein vergleichsweise starker Konsolidierungstrend in der Branche.

Die extreme Knappheit in Großstadtlagen und die damit einhergehenden Mietpreisanstiege werden durch ein mögliches Volksbegehren in Berlin offensichtlich. Hier soll der Senat dazu aufgefordert werden, ein Gesetz zur Enteignung von Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsichten zu erlassen, die mehr als 3.000 Wohnungen in ihrem Bestand haben. Inzwischen hat der Berliner Senat beschlossen, einen fünfjährigen Mietenstopp einzuführen. Spätestens im Januar 2020 soll ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten. Hält diese Regelung auch einer juristischen Überprüfung stand, dürften auch andere Städte mit entsprechenden Problemen dieser Vorgehensweise folgen.

Mittlerweile wurde die 2015 beschlossene bundesweite Mietpreisbremse vom Bundesverfassungsgericht als verfassungskonform erklärt, was die Wohnimmobilienkonzerne in Deutschland erneut unter Druck brachte, auch wenn dieses Thema in der Rechtsauffassung der Unternehmen gar nicht strittig war. Es zeigt vielmehr die Sensibilität, die die Entwicklung in Berlin bei den internationalen Anlegern hervorruft.

Ein gutes Beispiel für den Trend der Branchenkonsolidierung ist die deutsche Vonovia (ehemals Deutsche Annington). Nach der Übernahme von Gagfah versuchte der Branchenführer auch die Kontrolle über die Nummer 2 im deutschen Markt, die Deutsche Wohnen, zu erlangen. Nach dem Scheitern dieser Transaktion erfolgte der Kauf des österreichischen Unternehmens Conwert und dann im März 2018 ebenfalls in Österreich der Vollzug des Übernahmeangebots für den Wettbewerber BUWOG. Im Mai erlangte man durch ein öffentliches Barangebot die Stimmenmehrheit über die Victoria Park AB in Stockholm. Das akquisitorische Wachstum wird somit konsequent weiter fortgesetzt.

Patrizia Immobilien wiederum meldete im ersten Halbjahr 2018 jeweils den Zukauf der dänischen Sparinvest Property Investors, des Immobilienvermögensverwalters Triuva sowie der britischen Rockspring. Auch die französische Unibail-Rodamco hat mit dem Kauf des australischen Einkaufscenterbetreibers Westfield Corp. (ca. 15,7 Milliarden US-Dollar) eine Großübernahme geschultert, die ihr Portfolio deutlich erweitert.

In den vorherigen Berichtsperioden konnten die insbesondere deutschen Immobilienaktien konstant durch solide Vorlagen überzeugen. Steigende Mieterlöse, niedrige Leerstandsquoten, avisierte Wertanpassungen und erhöhte Ergebnisprognosen sprechen für eine weiter gute Geschäftslage. Eine Ausnahme bildete dabei die Deutsche Euroshop, die ebenso wie die international aufgestellte Unibail-Rodamco unter den Sorgen um die weitere operative Entwicklung leidet. Die Spezialisten für die Verwaltung von Immobilienzentren dürften weiterhin die Auswirkungen des prosperierenden Onlinehandels (Reduzierung der Verkaufsflächen im Präsenzhandel) zu spüren bekommen.

Dies führte bereits zu spürbaren Wertanpassungen im Immobilienportfolio. Zudem wird man sich von einigen Shoppingcentern trennen.

Fazit

Insgesamt konnten sich europäische Immobilienaktien und insbesondere deutsche Titel 2018 deutlich besser präsentieren als Vergleichswerte in den USA, wo der Immobilienmarkt in den vergangenen beiden Jahren deutlich ins Stocken geraten war. Zwar existieren hier weiterhin ein vergleichsweise höheres Zinsniveau sowie höhere Kosten (Baumaterialien und Transport) als in Europa, doch infolge der allgemeinen Aktienmarktturbulenzen wurden US-REITs vor allem in den vergangenen zwölf Monaten als Depotabsicherung wiederentdeckt und erzielten in diesem Zeitraum eine überdurchschnittliche Performance bei den US-Branchen. Auch 2019 sind sie bisher knapp hinter den IT-Werten der zweitstärkste Sektor.

Die besondere politische Belastung in Deutschland sehen wir als kein größeres Problem an. In der Einzeltitelauswahl muss zwar klar selektiert werden. In Bezug auf den MSCI World Real Estate hat dies keinen wesentlichen Einfluss, denn die deutschen Titel besitzen hier lediglich eine Gewichtung von unter 4 Prozent.