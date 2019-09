Technische Analyse

Sanofi Technischer Nachzügler

Während der Sektor STOXX Health Care in den vergangenen Monaten bereits eine Relative Stärke im europäischen Sektorvergleich aufweisen konnte und sich derzeit in einem neuen mittelfristigen Aufwärtstrend befindet, war Sanofi innerhalb des Sektors monatelang mit einer Relativen Schwäche ausgestattet. Diese passte in das langfristige technische Gesamtbild von Sanofi. Ausgehend von Kursen um 36,10 Euro (Oktober 2009) etablierte Sanofi eine moderate, langfristige Aufwärtsbewegung, die im August 2015 bei 101,10 Euro neue Allzeithochs geliefert hat. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Seitwärtspendelbewegung, die von dem oberen, vierjährigen, moderaten Abwärtstrend (zurzeit bei ca. 85,50 Euro) und der mehrjährigen Unterstützungszone um 62,50 Euro begrenzt wird. Innerhalb dieser Seitwärtspendelbewegung hatte sich im vergangenen Jahr eine Trading-Range (Unterstützung um 71,00 bis 72,00 Euro; Widerstand um 80,00 Euro) herausgebildet.

Jetzt ist aber auch Sanofi von der guten technischen Gesamtlage im Sektor erfasst worden und mit einem neuen Investment-Kaufsignal aus dieser Trading-Range herausgelaufen. Das erste technische Etappenziel sollte bei 85,50 Euro liegen (Test des vierjährigen Abwärtstrends). Die technische Gesamtlage deutet aber an, dass Sanofi aus diesem Trend nach oben herauslaufen sollte, sodass das langfristige technische Etappenziel im Test der Widerstandszone von 90,00 bis 91,00 Euro liegen sollte. Sanofi, die eine (Brutto-)Jahresdividendenrendite von ca, 3,7 Prozent aufweist, ist damit ein defensiver technischer (Zu-)Kauf.