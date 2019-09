Technische Indikatoren können dem Anleger dabei helfen, einen sinnvollen Zeitpunkt für den Einstieg in einen Basiswert zu finden. In dieser sowie in der kommenden Ausgabe widmen wir uns zu diesem Zweck den Bollinger-Bändern. Dieser Indikator ist in jeder Chartsoftware enthalten. Zunächst zeigen wir, wie ein prozyklischer Einstieg in den bestehenden Trend vorgenommen werden kann.

Der nach seinem Entwickler John Bollinger benannte Indikator besteht aus drei Linien, die in und um die Preisstruktur in einem Chart gezeichnet werden. Er gehört zur Indikatorengruppe der Bänder, die auch als Umhüllungen (Envelopes) oder Kanäle (Channels) bezeichnet werden. Sie zeichnen sich durch mindestens zwei Linien aus, die meist unterhalb und oberhalb des Kursverlaufs des Basiswerts gezeichnet werden. Häufig verfügen sie – wie auch die Bollinger-Bänder – noch über eine dritte Linie, die in der Regel in der Mitte zwischen den beiden anderen Linien verläuft. Die Mittellinie der Bollinger-Bänder wird von einem gleitenden Durchschnitt gebildet, die den mittelfristigen Trend anzeigen soll und üblicherweise über 20 Tage berechnet wird, soweit der Tageschart betrachtet wird. Entsprechend verwendet man im Wochenchart den 20-Wochen-Durchschnitt, im Stundenchart den 20-Stunden-Durchschnitt etc. Das obere und das untere Bollinger-Band werden üblicherweise in einer Entfernung von zwei Standardabweichungen vom Durchschnitt gezeichnet. Dies stellt sicher, dass sich 95 Prozent aller Kursdaten im Zwischenraum zwischen diesen beiden Bändern befinden. Die Breite der Bänder, das heißt der Abstand zwischen dem unteren Bollinger-Band und dem oberen Bollinger-Band, weist auf das Ausmaß der Volatilität des Basiswerts hin. Ist die Breite groß, so herrscht im Beobachtungszeitraum eine hohe Volatilität vor. Nimmt die Volatilität ab, dann schmiegen sich die Bänder enger aneinander.