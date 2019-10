Die erneute Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie schwache Konjunkturdaten aus den wichtigsten Wirtschaftsräumen haben die Aussichten für die Industriemetallpreise deutlich eingetrübt. In Anbetracht der immer größer werdenden Konjunktursorgen trauen wir den Metallen keine deutlichen Preissteigerungen mehr zu. Auch für das nächste Jahr sind wir mittlerweile pessimistischer eingestellt.

Der im Rahmen des G20-Gipfels in Osaka zwischen den Präsidenten der USA und China, Donald Trump und Xi Jinping, vereinbarte »Waffenstillstand« im Handelsstreit beider Länder hielt nicht einmal fünf Wochen. Trump kündigte Anfang August in einer Twitter-Tirade neue Strafzölle gegen China an. Zunächst sollten demnach ab 1. September die restlichen chinesischen Produkte im Umfang von 300 Milliarden US-Dollar, die bislang noch nicht von Zöllen betroffen waren, mit Importzöllen in Höhe von 10 Prozent belegt werden. Der Zollsatz könne sogar auf deutlich über 25 Prozent steigen, so Trump damals. Mittlerweile wurden zwar für einen Teil der chinesischen Güter die Zölle auf Mitte Dezember verschoben, der Schaden ist aber angerichtet. Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Schon kurz nach der Ankündigung von Trump, neue Zölle auf chinesische Güter zu erheben, hat die chinesische Zentralbank den Chinesischen Yuan deutlich abwerten lassen, um die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Firmen zu unterstützen. Er wurde am 5. August erstmals seit über elf Jahren über der Marke von 7 US-Dollar/Chinesischen Yuan fixiert, wo er seitdem auch notiert (siehe Grafik 1). Ein schwacher Chinesischer Yuan ist Trump aber schon lange ein Dorn im Auge, sodass er China schnell als Währungsmanipulator eingestuft und Konsequenzen angedroht hatte. China hatte anschließend verlauten lassen, die geplanten neuen US-Zölle stellten eine Verletzung des Abkommens zwischen Trump und Xi dar. Zudem signalisierte es seinen Willen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Diese hat das Reich der Mitte schließlich auch angekündigt und umgesetzt. Per September bzw. Mitte Dezember – also in Einklang mit den US-Zöllen – wurden bzw. werden neue Zölle auf US-Güter eingeführt bzw. bestehende erhöht. Trump reagierte daraufhin in einem Wutanfall mit einer Erhöhung von US-Zöllen auf chinesische Güter. Eine Einigung scheint vor diesem Hintergrund in weite Ferne gerückt zu sein. Die ursprünglich für September geplanten nächsten persönlichen Handelsgespräche zwischen beiden Parteien sollen nun Anfang Oktober stattfinden.