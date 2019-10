Kein Wunder, dass im Zertifikatebereich der Commerzbank zurzeit Wertpapiere auf Gold stark gefragt sind. Ganz besonders beliebt sind unter anderem Partizipations-Zertifikate auf Gold. Diese werden grundsätzlich in zwei Varianten angeboten: Eine Variante bezieht sich nahezu eins zu eins auf eine Unze Gold. Hier wird der Goldpreis von US-Dollar in Euro zum jeweils aktuellen Wechselkurs umgerechnet. Demzufolge notiert das Zertifikat in Euro und verändert sich nicht nur, wenn der Goldpreis sich verändert, sondern auch, wenn der Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar Schwankungen aufweist. Die andere Variante wird mit dem Zusatz »Quanto« angeboten. Hierbei handelt es sich um ein Partizipations-Zertifikat auf Gold mit eingebauter Währungsabsicherung. In diesem Fall wird der Umrechnungskurs zwischen Euro und US-Dollar auf eins zu eins fest fixiert. 1 US-Dollar entspricht somit 1 Euro. Da der Goldpreis in US-Dollar höher notiert als der in Euro, weist das Partizipations-Zertifikat auf Gold mit Währungsabsicherung einen höheren Preis aus als das Pendant ohne. Allerdings sagt das nichts über die Gebühren aus. Bei beiden Zertifikaten fällt eine Managementgebühr von etwa 2 Prozent an. Beim Quanto-Zertifikat kommen darüber hinaus Absicherungskosten hinzu.

Daneben werden ebenfalls Turbo-Optionsscheine auf Gold gehandelt. Auch diese werden in zwei Varianten angeboten: eine währungsgesicherte Variante (Quanto) und eine ohne Währungsabsicherung. Auch hier orientiert sich der Preis des Turbo-Optionsscheins am aktuellen Goldkurs. Jedoch sind diese Wertpapiere mit einem Hebel ausgestattet. Der Hebel gibt dabei an, wie stark sich der Preis des Turbo-Optionsscheins verändert, wenn sich der Goldpreis um 1 Prozent bewegt. Ein Hebel von 5 bedeutet zum Beispiel, dass der Turbo-Optionsschein um 5 Prozent steigt oder fällt, sollte sich der Goldpreis um 1 Prozent verändern.

Der Hebel wirkt dabei immer in beide Richtungen, somit steigen die Chancen genauso wie die Risiken beim Einsatz von Turbo-Optionsscheinen. Außerdem werden Turbo-Optionsscheine als Call- und als Put-Variante angeboten. Somit können Anleger mit Hebel auf steigende (Call) oder fallende (Put) Notierungen des Edelmetalls setzen.

Im momentan laufenden Börsenspiel Trader 2019 dürfen Teilnehmer neben Aktien auch Zertifikate und Optionsscheine handeln. Wer sich bisher noch nicht angemeldet hat, kann das immer noch unter www.trader-2019.com tun und den Handel mit beispielsweise Turbo-Optionsscheinen auf Gold ausprobieren.

Eine Übersicht über alle Wertpapiere bezogen auf Gold finden Sie unter www.zertifikate.commerzbank.de/product-search unter Angabe des Basiswerts »Gold«.