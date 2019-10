Die Kernmarke Google glänzt mit kontinuierlichem Wachstum, dazu schöpft Alphabet Potenziale aus zahlreichen Aktivitäten außerhalb des mit der Suchmaschine verbundenen erfolgreichen Werbegeschäfts aus. Neue Hardware intensiviert die allgegenwärtige Daten- und Informationsverwendung, daneben wächst das Geschäft mit der Cloud. Regulatorische Eingriffe und die Verschärfung der Datenschutzregeln bleiben aber zentrale Risiken für das Geschäftsmodell. Insgesamt ist der Kursspielraum noch nicht ausgereizt.

Die Holding »Alphabet«

Der Google-Konzern wird über eine Management-Holding mit dem Namen »Alphabet« geführt. Die Onlineaktivitäten, inklusive der Google-Suchmaschine und des wichtigen Werbegeschäfts, wurden von den restlichen Geschäftsbereichen getrennt. Unter dem Dach von Alphabet findet sich Google LLC mit dem Suchgeschäft (inklusive der Videoplattform YouTube sowie Maps, Android und Gmail), daneben wurden die anderen Webfirmen bzw. Start-up-Aktivitäten (unter anderem Google Fiber, Calico, Google Capital, Google Venture, nest, Verily, Google X sowie andere Initiativen) im Segment »Other Bets« (»Andere Wetten«) separat aufgestellt.

Der Konzern hatte im Herbst 2015 den Umbau zur neuen Alphabet-Holding vollzogen. Google wird seitdem vom Manager Sundar Pichai geführt. An die Spitze des Konzerns wechselte der bisherige Google-Chef Larry Page.

Die Tochterunternehmen können seitdem in der Holdingstruktur unabhängiger arbeiten, den Anlegern wird gleichzeitig mehr (Ergebnis-)Transparenz gezeigt. Durch die neue Aufstellung wurde Alphabet zusätzlich auch interessanter für Mitarbeiter und aufstrebende Talente. Wichtige Manager haben in den Tochterfirmen zudem eine Aufwertung durch die Einführung neuer leitender Führungspositionen erhalten. In Zukunft ist auch denkbar, dass einzelne Unternehmensteile abgespalten und/oder veräußert werden könnten.

Android: ein Türöffner

Das Google-Betriebssystem Android für Smartphones und Tablet-PCs wird von Google und zahlreichen Handyherstellern als Türöffner zu mobilen Dienstleistungen genutzt. Zukünftig soll Android auch auf neuen Geräteklassen (Smartwatches, Autos etc.) laufen, das »Internet der Dinge« lässt grüßen. Allerdings befindet sich Google – in der Branche nicht unüblich – in zahlreichen Patentstreitigkeiten. Android generiert direkt zwar kaum Umsätze, ist aber ein sehr wichtiger Baustein des Google-Ökosystems, um über verschiedene Dienste Werbung zu verkaufen.

Unabhängig davon sorgt Alphabet dafür, dass auch auf Nicht-Android-Betriebssystemen, wie zum Beispiel auf Apples iOS, Google-Produkte wie die Suchmaschine laufen. Alphabet hatte bereits vor Jahren Apple hierfür eine hohe Zahlung geleistet (geschätzt 1 Milliarde US-Dollar) und profitiert seitdem umgekehrt auch von einer Umsatzbeteiligung bei Apple in unbekannter Höhe.