Die Kurstrends an der Börse sind nicht immer eindeutig. Neben ausgeprägten Auf- oder Abwärtsbewegungen gibt es immer wieder Phasen mit eher moderaten Bewegungen oder Phasen mit häufig wechselnden Trends, bei denen es trotz zum Teil starker Ausschläge unter dem Strich nur zu einer Seitwärtsentwicklung kommt. Mit klassischen Optionsscheinen, aber auch mit Aktien oder anderen Finanzinstrumenten, ist in solchen Phasen nur schwer Geld zu verdienen.

Eine Alternative bieten Discount-Optionsscheine. Dabei verzichtet der Anleger auf die volle Kurschance eines klassischen Optionsscheins, er erhält dafür im Gegenzug aber einen »Preisnachlass« (Discount) beim Kauf. Dieser sorgt dafür, dass mit Discount-Optionsscheinen auch bei moderaten Kursbewegungen des Basiswerts Gewinne erzielt werden können. Dabei sind sogar Szenarien denkbar, in denen der Basiswert eigentlich in die »falsche« Richtung läuft, der Discount-Optionsschein dem Anleger aber trotzdem noch einen Gewinn beschert.

Funktionsweise

Bei einem Discount-Optionsschein sind zwei Kursmarken zu beachten: zum einen der Basispreis, ab dem der Anleger von Bewegungen des jeweils abgebildeten Basiswerts partizipiert. Und zum anderen der Cap, der die Obergrenze für die Beteiligung an diesen Kursbewegungen bestimmt. Beim Discount Call Optionsschein liegt dieser Cap oberhalb des Basispreises, beim Discount Put Optionsschein darunter.

Bei Fälligkeit eines Discount Calls erhält der Anleger wie bei einem klassischen Call Optionsschein die Differenz zwischen dem am Laufzeitende festgestellten Kurs des Basiswerts und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis ausgezahlt. Die Höhe dieser Auszahlung wird anders als beim klassischen Call allerdings nach oben durch den Cap begrenzt. Der maximale Rückzahlungswert ergibt sich folglich aus dem Abstand zwischen Basispreis und Cap, wobei für Discount-Optionsscheine auf Indizes meist ein Höchstbetrag von 5 Euro vorgesehen ist. Dies entspricht unter Berücksichtigung des bei Indexprodukten üblichen Bezugsverhältnisses von 100:1 genau 500 Indexpunkten.

Grafik 1 veranschaulicht das Rückzahlungsprofil eines Discount Call Optionsscheins auf den DAX mit einem Basispreis von 6.000 Indexpunkten, einem Cap bei 6.500 Indexpunkten und einem Bezugsverhältnis von 100:1. Bei Indexständen zwischen Basispreis und Cap steigt der Rückzahlungswert stetig an, bis er den Höchstwert von 5 Euro erreicht. Wie weit der Index über den Cap hinaussteigt, ändert nichts mehr an der Rückzahlungshöhe. Zugleich zeigt sich, dass der Wert des Discount Calls bei Indexständen unterhalb des Basispreises auf null sinkt: In diesem Fall verfällt der Optionsschein wertlos.