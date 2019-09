Der derzeitige Haussezyklus startete im März 2009 bei den Baisse-Lows um 26,10 Euro. Hierbei führte ein langfristiger Haussetrend, der sich ab Ende 2009 herausbildete, die Aktie im Dezember 2015 auf die damaligen Allzeithochs um 125,20 Euro. Danach legte die technische Neubewertung wieder eine Pause ein und EssilorLuxottica ging – zum Abbau der mittel- und langfristig überkauften technischen Lage – in eine langfristige Seitwärtspendelbewegung (gestaffelte Unterstützungszone 93,40 Euro bis 100,00 Euro; gestaffelte Widerstandszone 125,50 Euro bis 129,60 Euro) über. Innerhalb dieser Pendelbewegung wechselten sich Auf- und Abwärtsbewegungen ab, wobei der Versuch scheiterte, die Widerstandszone um 125,50 Euro im Oktober 2018 nachhaltig zu überwinden. EssilorLuxottica erreichte zwar zunächst neue Allzeithochs um 129,60 Euro, fiel dann aber wieder in die Seitwärtspendelbewegung zurück und wurde im März 2019 bis auf 95,50 Euro und damit in die langfristige gestaffelte Unterstützungzone gedrückt.

Hier drehte die Aktie wieder nach oben und etablierte eine Aufwärtsbewegung, die sie mit einer Aufwärtsbeschleunigung Ende Juli/Anfang August 2019 erneut in die gestaffelte Widerstandszone von 125,50 Euro bis 129,50 Euro führte. Hierdurch war eine kurz- und mittelfristig stark überkaufte technische Lage entstanden, sodass die Aktie in eine Konsolidierung mündete, wobei aber das erreichte Niveau verteidigt werden konnte. Dies – sowie die zuletzt erreichten neuen Allzeithochs um 131,80 Euro – signalisiert, dass die EssilorLuxottica langsam wieder losgelaufen ist und jetzt daran arbeitet, die vierjährige Seitwärtspendelbewegung nachhaltig zu verlassen. Als Konsequenz empfiehlt sich, die derzeitige kurzfristige Konsolidierung für den Aufbau einer Anfangsposition in EssilorLuxottica zu nutzen, die bei Verlassen dieser Konsolidierung ausgebaut werden sollte.