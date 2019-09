Insgesamt sorgte der August damit für viel Aufregung, nicht zuletzt auch an den Aktienmärkten. Weltweit gingen die Kurse meist aufgrund der Konjunktur- und Handelskriegsorgen zurück, mit teils kräftigen Kursabschlägen.

Für Anleger im Zertifikatebereich stellen diese Märkte nicht zwangsläufig ein Problem dar. So sind beispielsweise Discount-Zertifikate auf Einzelaktien gefragt, bei denen der Cap unterhalb des jeweiligen aktuellen Aktienkurses liegt. Discount-Zertifikate sind grundsätzlich mit einem Cap ausgestattet. Dieser Cap gibt an, wie hoch die maximale Rückzahlung eines Discount-Zertifikats liegen kann. Demgegenüber notiert der Kurs des Zertifikats in der Regel niedriger als der der Aktie.

So gehörte ein Discount-Zertifikat auf Wirecard (WKN: CA1 19P) zu den meistgehandelten Produkten. Der Cap liegt bei 100,00 Euro und die Laufzeit endet im Dezember 2019. Der Preis des Discount-Zertifikats liegt zurzeit bei 97,59 Euro. Das entspricht einer maximalen Rendite von 2,5 Prozent (vier Monate Restlaufzeit). Hochgerechnet auf ein Jahr entspricht das etwa 6,5 Prozent. Dieses Zertifikat wird im Dezember zu 100,00 Euro zurückgezahlt, wenn der Aktienkurs von Wirecard mindestens dort oder darüber notiert. Da der Aktienkurs momentan bei 138,00 Euro liegt, bleibt ein Puffer von rund 38,00 Euro, bis der Wert von 100,00 Euro erreicht wird. Sollte der Schlusskurs von Wirecard am Bewertungstag (20. Dezember 2019) unterhalb von 100,00 Euro liegen, erhält der Inhaber eine Aktie von Wirecard je Zertifikat. Der Einstand für die Aktien entspricht dann genau dem Betrag, den man ursprünglich für ein Zertifikat bezahlt hat. In diesem Beispiel 97,59 Euro. Somit entsteht erst dann ein Verlust, wenn die Aktie von Wirecard unterhalb dieses Einstandskurses notiert. Ganz ohne Risiko kommen demzufolge auch Discount-Zertifikate nicht aus. Allerdings spart sich der Zertifikate-Inhaber für den Fall, dass die Aktie sinkt, einen Verlust von rund 30 Prozent im Gegensatz zum Aktionär, der heute die Aktie kauft. Demgegenüber sind die Gewinnchancen beim Zertifikat auf den Cap begrenzt.

