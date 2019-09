Am 4. September 2019 findet die jährliche reguläre Überprüfung der DAX-Zusammensetzung statt. Mögliche Veränderungen werden zur Indexverkettung zusammen mit dem Update von Aktienanzahlen, Free-Float-Faktoren etc. am 20. September 2019 zum (Xetra-)Börsenschluss in den DAX eingearbeitet. Diesmal deutet sich eine DAX-Änderung an: thyssenkrupp sollte basierend auf der »Regular-Exit-Regel« aus dem DAX entnommen werden. Unter den zwei regelbasierten Indexnachrückern liegt in einem indextechnischen Kopf-an-Kopf-Rennen zurzeit MTU Aero Engines vor Deutsche Wohnen.

DAX-Entnahmekandidat: thyssenkrupp auf einer »Regular-Exit-Position«

Der deutsche Industrie- und Stahlkonzern thyssenkrupp (DAX-Position 30; Indexgewicht: 0,56 Prozent) war eines der dreißig Gründungsmitglieder des DAX, der am 1. Juli 1988 eingeführt wurde. Durch den deutlichen Kursrückgang von thyssenkrupp seit Mitte 2017 steht der Titel mit Blick auf die Anpassung im September 2019 in der DAX-Entnahmediskussion.

Bei der regulären jährlichen September-Überprüfung kann ein Titel per »Regular Exit« aus dem DAX entnommen werden, falls er auf der relevanten Deutschen Börse-Selektionsliste (Datenbasis Ende August 2019) in einem Ranking (Free-Float-Marktkapitalisierung oder 12-Monats-Liquiditätsranking) Position 41 oder schlechter belegt und auf der Gegenseite ein formaler Aufnahmekandidat vorliegt, der in beiden Rankings 35 oder besser belegt (siehe Grafik 1).