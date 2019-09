Die schwierigen Absatzmärkte und der regulatorische Gegenwind bei klassischer Limonade haben zu einem Strategieschwenk hin zu kleineren und gesünderen Getränken und Gebinden geführt. Gleichzeitig lagert man einen Großteil der eigenen Abfüllbetriebe an Externe aus. Das macht Coca-Cola mittel- bis langfristig zu einem kapitalschonenderen rentableren Lizenzunternehmen mit einer erhöhten Wachstums- und Ergebnisdynamik ab 2020 und eröffnet Spielräume für Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe.

Brause mit Gegenwind

Zuckerbrausen stehen weltweit ernährungstechnisch am Pranger und die Verbraucher wenden sich (vor allem in den Industrienationen) gesünderen Getränken zu. Die Einführung von Strafsteuern auf gezuckerte Getränke oder Lebensmittel in einigen Ländern (UK, Indien) und Städten dürfte sich weiter ausbreiten. Coca-Cola setzt deshalb stärker auf das Wachstum zuckerfreier bzw. alternativ gesüßter Softdrinks und ist auch im Bereich der stillen Getränke (Saft, Tee, Kaffee, Energydrinks) aktiver geworden. Dazu laufen unzählige Initiativen für zuckerreduzierte Rezepturen (zum Beispiel Coca-Cola Zero Sugar). Aber auch künstliche Süßstoffe stehen in der Kritik (besonders in den USA). Mit kleineren Einheiten konnten verdeckte Preiserhöhungen durchgeführt werden. Dies führt zu steigenden Gewinnmargen und nebenbei verpasst sich Coca-Cola mit den kleineren Gebinden auch noch ein »gesünderes« Image.

Auf zu neuen Ufern

Coca-Cola hat auch ein Imageproblem, muss sich neu erfinden und sieht sich nach neuen Wachstumsmöglichkeiten um. Die 2014 erworbene Beteiligung am Kaffeekonzern Keurig Green Mountain wurde 2016 zwar wieder an JAB abgegeben, die Kooperation mit dem Kaffeekonzern hinsichtlich der kapselbasierten Maschine für Erfrischungsgetränke wird aber fortgeführt. Daneben hat sich Coca-Cola für über 2 Milliarden US-Dollar mit knapp 17 Prozent am Energydrink-Produzenten Monster Beverages beteiligt, seine eigenen Energydrink-Aktivitäten in Monster eingebracht und den Vertrieb der Monster-Produkte übernommen. Ein weiterer Vorstoß in den wachstumsträchtigen Kaffeebereich ist die Übernahme der weltweit zweitgrößten Kaffeehauskette Costa von der britischen Whitbread für 4,9 Milliarden US-Dollar (inklusive Schulden). Costa ist mit etwa 4.000 Kaffeehäusern (vor allem Franchise und Joint Ventures) vor allem in UK, Europa und China vertreten. Die Übernahme soll bereits in diesem Jahr leicht gewinnsteigernd sein.

Mit »Fairlife«, einem Gemeinschaftsunternehmen mit amerikanischen Farmern, ist Coca-Cola vor einigen Jahren in den USA ins Milchgeschäft eingestiegen. »Fairlife« ist doppelt so teuer wie herkömmliche Milch und enthält mehr Kalzium und Protein und weniger Zucker. Das Geschäft bleibt aber noch überschaubar.