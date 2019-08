Historisch niedrige Zinsen geben Gold Auftrieb

Richtig Fahrt nahm der Preisanstieg auf, nachdem EZB-Präsident Mario Draghi und der Fed-Vorsitzende Jerome Powell Mitte Juni die Tür für Zinssenkungen weit aufstießen. Der Markt rechnet mit einer ersten Fed-Zinssenkung Ende Juli und bis zu zwei weiteren Zinsschritten bis zum Jahresende. Die EZB dürfte den Einlagezins ebenfalls schon im Juli noch weiter in den negativen Bereich senken. Dadurch bedingt sind die ohnehin bereits merklich gesunkenen Anleiherenditen sowohl in den USA als auch in Europa nochmals stark gefallen. In den USA fiel die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen auf ca. 2 Prozent, das derzeitige Niveau der Inflationsrate. Bei US-Staatsanleihen mit einer Fälligkeit von zwei bis fünf Jahren waren die Realzinsen zwischenzeitlich bereits negativ. In Deutschland liegen die nominalen Anleiherenditen bis einschließlich einer Laufzeit von 15 Jahren im negativen Bereich. Dies gilt inzwischen auch für die Nominalrenditen von immer mehr Anleihen anderer Länder der Eurozone. Selbst in südeuropäischen Ländern liegen die Anleiherenditen teilweise schon unter 0 Prozent. Anfang Juli wiesen weltweit Anleihen mit einem Volumen von 13,4 Billionen US-Dollar eine negative Verzinsung auf, womit der bisherige Rekord von Juni 2016 inzwischen deutlich übertroffen wurde. Der daraus resultierende Anlagenotstand lässt die Anleger in andere Assetklassen ausweichen, was den Höhenflug der Aktienmärkte trotz mauer Konjunkturaussichten und den gleichzeitigen Goldpreisanstieg erklärt. Denn Gold als zinslose Anlage gewinnt durch die Negativzinsen ebenfalls an Attraktivität. Preistreibend für Gold war sicherlich auch, dass der US-Dollar wegen der Zinssenkungsspekulationen im Juni merklich abwertete.

(Geo-)Politische Spannungen begünstigen Gold

Hinzu kommen zunehmende Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die Sorgen vor einer militärischen Auseinandersetzung in der politisch instabilen ölreichen Region schüren. Auslöser waren der Abschuss einer US-Drohne und Angriffe auf Öltanker in der Nähe der Straße von Hormus, durch die große Mengen Rohöl und Ölprodukte transportiert werden. Ein weiterer Krisenherd ist der ungelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China, schließlich sind die Konfliktparteien die beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Die Sorge vor einem durch den Handelsstreit ausgelösten konjunkturellen Abschwung war ein wesentlicher Grund für den bereits erwähnten Schwenk der Notenbanken und den starken Rückgang der Anleiherenditen. Auch wenn der Handelsstreit mit dem beim G20-Gipfel erreichten Burgfrieden etwas entschärft wurde, ist er nicht beigelegt. US-Präsident Donald Trump könnte jederzeit erneut mit weiteren Strafzöllen drohen, wenn die kommenden Gespräche nicht in seinem Sinne verlaufen sollten. Im Herbst könnte auch Europa in den Handelskonflikt hineingezogen werden, sollte US-Präsident Trump seine Drohung wahr machen und Importzölle auf Autos erheben. Trotz des inzwischen feststehenden neuen Spitzenpersonals bei wichtigen EU-Institutionen droht auch in Europa politisches Ungemach. Die bisherige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird im Herbst die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker antreten. Zudem soll die bisherige IWF-Chefin Christine Lagarde Nachfolgerin von EZB-Präsident Mario Draghi werden, wenn dessen Amtszeit ebenfalls im Herbst ausläuft. Lagarde dürfte die ultralockere Geldpolitik ihres Vorgängers aller Voraussicht nach fortsetzen, was für Gold sprechen sollte. Die politische Lage in Europa bleibt dessen ungeachtet schwierig. In Italien könnte der anhaltende Streit zwischen den beiden populistischen Regierungsparteien zu Neuwahlen und damit zu neuer Unsicherheit führen. Ende Oktober endet zudem die Brexit-Frist der EU. Ob der neue britische Premierminister Boris Johnson bis dahin mit der EU eine einvernehmliche Lösung finden wird, bleibt abzuwarten. Ansonsten droht ein ungeordneter Brexit, den Johnson auch nicht kategorisch ausschließen will. In diesem Fall könnte Europa in mehrfacher Hinsicht ein unruhiger Herbst bevorstehen. Gold als sicherer Hafen sollte daher gefragt bleiben.

Investmentnachfrage zieht spürbar an

Die Finanzinvestoren haben angesichts der genannten Faktoren nach Monaten des Desinteresses Gold als Anlage wiederentdeckt. Die spekulativen Anleger weiteten ihre Netto-Long-Positionen in den vergangenen Wochen auf knapp 194.000 Kontrakte aus (siehe Grafik 2). Mitte April bestanden hier noch Netto-Short-Positionen. Dieser Schwenk entspricht Käufen von mehr als 700 Tonnen Gold über den Terminmarkt. Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs verzeichneten im Juni Zuflüsse von knapp 110 Tonnen, was dem stärksten Monatszufluss seit drei Jahren entspricht. Im April und Mai gab es dagegen noch merkliche Abflüsse. Etwa die Hälfte der Zuflüsse im Juni entfiel auf den SPDR Gold Trust in den USA. Dieser wird vor allem von institutionellen Investoren mit einem häufig kurzfristigen Anlagehorizont als Anlagevehikel genutzt. Da der Preisanstieg somit auch spekulativ getrieben war, sind jederzeit Rücksetzer möglich.