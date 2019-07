Substanz steigt mit Goldpreis

Die Substanz liegt vor allem in den Goldreserven. Diese fielen zum 31. Dezember 2018 bei einem Goldpreis von 1.200 US-Dollar/Feinunze im Vorjahresvergleich um 3,1 Millionen auf 65,4 Millionen Feinunzen bei Newmont Mining. Die laufende Produktion konnte also nicht ganz ersetzt werden. Bei einem Goldpreis von 1.400 US-Dollar/Feinunze würden die Reserven 75 Millionen Feinunzen betragen, bei 1.000 US-Dollar/Feinunze 50 Millionen Feinunzen. Bei der Berechnung hat Newmont für die Kosten einen Ölpreis von 65 US-Dollar/Fass und 0,75 Australische Dollar/US-Dollar angesetzt. Der durchschnittliche Goldgehalt liegt bei 1,19 Gramm/Tonne nach 1,14 Gramm/Tonne im Vorjahr, was etwa im Industriedurchschnitt liegt.

Goldcorp bringt 53 Millionen Feinunzen an Reserven (bei einem Goldpreis von 1.200 US-Dollar/Feinunze) ein, sodass Newmont Goldcorp mit 118 Millionen Feinunzen auch die mit Abstand höchsten Goldreserven besitzt.

Solide Ertragsentwicklung, aber Produktionsrisiken nehmen zu

Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis von Newmont Mining lag im ersten Quartal mit 0,33 US-Dollar/Aktie (176 Millionen US-Dollar) wie auch die letzten Quartale über der Markterwartung (0,27 US-Dollar/Aktie), aber wegen des um 26 US-Dollar/Feinunze niedrigeren erlösten Goldpreises knapp unter Vorjahresniveau (0,35 US-Dollar/Aktie). Das Produktionsergebnis war mit 1,23 Millionen Feinunzen bei stabil niedrigen Kosten von 907 US-Dollar/Feinunze (2018, erstes Quartal: 1,23 Millionen Feinunzen bei 900 US-Dollar/Feinunze) auf Vorjahresniveau. Für 2019 erwartet Newmont weiterhin eine Goldproduktion von 5,2 Millionen Feinunzen bei Kosten von 935 US-Dollar/Feinunze.

Nachdem die Fusion mit Goldcorp im Mai vollzogen wurde, zählen vor allem die Gesamtzahlen. Für Goldcorp gibt es aber keine Detailzahlen über die Entwicklung im ersten Quartal. Es gibt zunächst nur eine vage Prognose vom März für das Gesamtjahr 2019 und langfristig. Die gemeinsame Goldproduktion soll 2019 bis 2025 rund 7,0 Millionen Feinunzen betragen und die Kosten bei 810 bis 945 US-Dollar/Feinunze liegen. Es deutet sich aber an, dass mit der Übernahme von Goldcorp die Produktionsrisiken steigen. So gab es einen Brand in der Musselwhite-Mine in Kanada. Über möglicherweise andauernde Produktionsausfälle der Mine, die ca. 200.000 Feinunzen Gold p.a. produziert, gibt es bisher keine Meldungen.

Aufgrund einer seit 27. März andauernden Blockade durch Fahrer eines Lkw- Subunternehmens und Anwohner hat Newmont Goldcorp zudem die Produktion der wichtigen Penasquito-Mine vorübergehend eingestellt. 2018 produzierte die Mine 272.000 Feinunzen Gold, wird aber derzeit ausgebaut und soll 2020 ca. 600.000 Feinunzen fördern. Sie ist die wertvollste Mine im Portfolio. Wir gehen davon aus, dass man eine Einigung erzielen wird, allerdings zeigt die Eskalation, dass die Gespräche festgefahren sind. Zumindest das zweite Quartal dürfte für Newmont Goldcorp daher produktionstechnisch schwächer verlaufen.